150 домов во Владивостоке остаются без горячей воды
Энергетики продолжают подачу горячей воды в дома жителей Владивостока после завершения ремонтных работ по итогам гидравлических испытаний и плановых перекладок магистральных теплотрасс, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу снабжающей компании. На данный момент энергетики уже подключили к горячему водоснабжению более тысячи домов, но без ГВС в связи с ремонтными работами и плановыми перекладками теплотрасс на данный момент остаются порядка 150:
До 09.07
100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;
Гамарника: 18в, 22, 24в;
Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;
Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;
Постышева: 3, 5, 7, 9.
Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 70;
Казанская: 1, 5, 7;
Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34;
Леонова: 20, 21, 21а, 33;
Морозова: 5, 7, 9;
Нижнепортовая: 4;
Перекопский: 3, 5, 7;
Самарская: 10а;
Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
Сипягина: 15, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
Станюковича 48;
Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12.
Авраменко: 8, 9а, 17;
Бестужева: 5;
Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;
Лейтенанта Шмидта: 29;
Станюковича: 31а, 37, 39, 49, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;
Чернышевского: 15.
До 16.07
Крыгина: 40, 42а, 86в;
Леонова: 64, 66;
Морская 1-я: 27;
Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;
Сипягина: 19;
Станюковича: 3;
Тигровая: 7, 9;
Ялтинская: 18.
До 30.07
Семеновская: 3, 5а, 7, 9б.
Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;
Калинина: 55;
Можжевеловая: 1а;
Терешковой: 10, 12, 14, 16;
Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 11.
Калинина: 57, 89, 91, 105, 107;
Кизлярская: 7;
Фастовская: 2;
Харьковская: 10.
До 15.08
Енисейская: 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19;
Татарская: 5, 6.
Напоминаем, специалисты АО «ДГК» завершили весенне-летние гидравлические испытания магистральных теплотрасс – обязательного и необходимого этапа по подготовке города к предстоящему отопительному сезону.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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