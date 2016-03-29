Арбитраж Москвы рассмотрит иск СК «Звезда» к «Интерфаксу» 17 сентября
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск дальневосточного завода «Звезда», который строит «Роснефть» с партнерами, к агентству «Интерфакс» и назначил предварительное заседание на 17 сентября, говорится в материалах суда.
Представитель «Интерфакса» не стал комментировать суть дела, но сообщил, что агентство пока не получило документов о дате заседания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Иск был подан 28 июня из-за материала агентства о хищениях при строительстве завода. 27 июня агентство «Интерфакс» опубликовало материал со ссылкой на источник, в котором сообщалось, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи «Звезда» в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, а расследование уголовного дела длится уже четыре года.
«Роснефть» в тот же день выпустила заявление о том, что факты хищений в АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, управляет заводом «Звезда») были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления консорциума «Роснефти», Газпромбанка и «Роснефтегаза» в капитал ДЦСС.
«Роснефть» сообщила, что расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается до сих пор при активном участии менеджмента судостроительного комплекса и службы безопасности «Роснефти».
В компании также сочли, что информация, опубликованная «Интерфаксом», и «способ ее подачи грубо искажает действительность, создает ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях при строительстве «Звезда» с расчетом на дальнейшее тиражирование данной псевдоновости в различных СМИ».
«Роснефть» подчеркивала, что «Звезда» признана потерпевшей стороной и успешно возвращает выведенные незаконным путем средства через суды, а пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщал ТАСС, что компания поддержала иск завода по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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