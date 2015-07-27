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Вчера, 22:03
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На трассе в Шкотовском районе едва не сгорел большегруз

На трассе в Шкотовском районе едва не сгорел большегруз

На трассе в Шкотовском районе едва не сгорел большегруз с контейнером. Пострадавших нет.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, на ходу у прицепа фуры загорелись колеса. Шофер вовремя заметил это, и еще до приезда пожарных ему и очевидцам происшествия удалось отцепить прицеп. Прибывшие огнеборцы потратили на тушение возгорания несколько минут.

По предварительной информации, причиной пожара могли стать неисправные тормозные колодки, которые заклинило.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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