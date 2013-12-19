На хоккеистов и функционеров ХК "Адмирал" повесили долг в десятки миллинов рублей

Хоккейный клуб «Адмирал» проиграл суд компании «Скай Групп», которая занимается авиаперевозками. "Вести:Приморье" со ссылкой сайт МАТЧ!.

Стало известно, что клуб долгое время не выполнял финансовых обязательств перед фирмой. Арбитражный суд Москвы постановил, что долг «Адмирала» составляет 51 293 167 рублей.

Как сообщает источник, вся задолженность перейдет на хоккеистов, тренеров и хоккейных функционеров. В список должников попали 48 человек, среди них – бывший генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов, экс-главный тренер клуба из Владивостока Александр Андриевский, тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски, ранее также работавший в «Адмирале», и хоккейный агент Шуми Бабаев.

Помимо этого, клуб имеет задолженности перед игроками, тренерским штабом и поставщиками.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]