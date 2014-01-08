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Стали известны подробности тройного убийства во Владивостоке

Стали известны подробности тройного убийства во Владивостоке

Фото: podpricelom.com

Во Владивостоке идет расследование жестокого убийства троих членов семьи: женщины, ее дочери и сына. В ходе оперативных мероприятий стали известны некоторые подробности происшествия: виновным в убийстве матери и сестры стал 28-летний мужчина, который затем покончил с собой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой нв VL.ru.

Напомним, тройное жесткое убийство произошло во Владивостоке на ул. Тюменской, 26, тела троих членов семьи с множественными ножевыми ранениями обнаружил супруг 44-летней погибшей, который пришел с работы. Мужчина незамедлительно вызвал полицию и рассказал, убиты 64-летняя женщина, работавшая уборщицей в городской администрации, а также ее взрослые дочь и сын.

По предварительным данным, ранее судимый 28-летний сын хозяйки жилища по каким-то причинам убил мать и сестру, после чего совершил самоубийство. От полученных ранений он также скончался, оставив рядом с собой орудие преступление – нож.

Как сообщалось ранее, по факту обнаружения трех погибших было возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены судебные экспертизы, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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