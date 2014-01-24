Во Владивостоке с поликлиники за ненадлежащее оказание помощи взыскана компенсация
Решением Первомайского районного суда г. Владивостока частично удовлетворено исковое заявление местного жителя к КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 5» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Работники поликлиники оказали медицинскую помощь с дефектами качества, в частности, пациенту неверно поставлен диагноз и назначен неправильный курс лечения. Из-за этого пациент очень долго восстанавливался – более полугода. В результате ему причинены значительные моральные и физические страдания.
Оспорив размер компенсации морального вреда (20 тыс. рублей), прокурор принес апелляционное представление на судебное решение, а истцом подана апелляционная жалоба.
Согласившись с позицией участвующего в деле прокурора о несоответствии размера компенсации принципам разумности и справедливости, учитывая степень тяжести повреждений и длительности курса лечения, судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда размер компенсации увеличен до 70 тыс. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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