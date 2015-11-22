Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:27
  0

Житель Находки чудом выбрался из загоревшейся машины

Житель Находки чудом выбрался из загоревшейся машины

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, сотрудники ДПС преследовали мужчину за рулем «Тойоты Марк II» для проверки документов, у стражей порядка было подозрение, что водитель нетрезв.

Рулевой «Марка» начал уходить от погони, на ул. Химиков не справился с управлением и врезался в дерево. От сильного удара машина загорелась, и горе-водителю чудом удалось выбраться из-за руля полыхающего авто. Прибывшие на место пожарные потушили автомобиль, но сам виновник произошедшего всего этого действа уже не видел, так как был отправлен в местную больницу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря