Житель Находки чудом выбрался из загоревшейся машины
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, сотрудники ДПС преследовали мужчину за рулем «Тойоты Марк II» для проверки документов, у стражей порядка было подозрение, что водитель нетрезв.
Рулевой «Марка» начал уходить от погони, на ул. Химиков не справился с управлением и врезался в дерево. От сильного удара машина загорелась, и горе-водителю чудом удалось выбраться из-за руля полыхающего авто. Прибывшие на место пожарные потушили автомобиль, но сам виновник произошедшего всего этого действа уже не видел, так как был отправлен в местную больницу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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