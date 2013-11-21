Сотрудников кожвендиспансера во Владивостоке осудили за хищение бюджетных средств
Бывших сотрудников краевого кожно-венерологического диспансера во Владивостоке приговорили к заключению в колонии и штрафам за хищение более 3,5 млн рублей и предоставление платных косметологических услуг на базе медицинского учреждения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
Суд установил, что для нужд КККВД было приобретено медицинское оборудование за счет бюджетных средств резервного фонда предупредительных мероприятий. Зная, что услуги на этом оборудовании должны осуществляться безвозмездно, фигуранты использовали его для личной выгоды. Они организовали на базе диспансера деятельность общества с ограниченной ответственностью по оказанию косметологических услуг на платной основе, куда направляли пациентов. Всего по такой схеме чуть более, чем за год гражданам были оказаны услуги на сумму более 21 млн рублей.
Кроме того, эти же сотрудники похитили более 3,5 млн рублей, введя в заблуждение главного врача относительно объема и качества выполненных ремонтно-строительных работ в медицинском учреждении. Отметим, год назад было предъявлено обвинение в пособничестве в хищении бюджетных средств бывшему руководителю строительной компании ООО «Стройтекс».
Ранее злоумышленники, работая в краевом противотуберкулезном диспансере, использовали схему, по которой госконтракты заключались по завышенной стоимости подрядных работ. За это они были осуждены Советским районным судом.
По совокупности преступлений Первореченский районный суд окончательно приговорил одного фигуранта к 7 годам 9 месяцам лишения свободы, вторую – к 6 годам 9 месяцам лишения свободы, соучастники будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также подсудимым назначены штрафы на общую сумму 1,25 млн рублей. Однако КККВД может обратиться с иском, так как при проведении повторной экспертизы установлено, что сумма причиненного ущерба больше, чем признано органами следствия.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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