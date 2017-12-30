Веркеенко улетел смотреть футбол в Сингапур
Глава Владивостока Виталий Веркеенко будет смотреть четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу Россия-Хорватия в Сингапуре.
"В этот раз я улетаю на шестой Всемирный саммит городов и форум мэров в Сингапуре, так что смотреть матч буду уже оттуда, сразу после выхода из самолета", - рассказал ИТАР-ТАСС мэр столицы Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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