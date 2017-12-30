Новости Общество Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 19:47
  0

Веркеенко улетел смотреть футбол в Сингапур

Веркеенко улетел смотреть футбол в Сингапур

Глава Владивостока Виталий Веркеенко будет смотреть четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу Россия-Хорватия  в Сингапуре.

"В этот раз я улетаю на шестой Всемирный саммит городов и форум мэров в Сингапуре, так что смотреть матч буду уже оттуда, сразу после выхода из самолета", - рассказал ИТАР-ТАСС мэр столицы Приморья.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря