Веркеенко улетел смотреть футбол в Сингапур

Глава Владивостока Виталий Веркеенко будет смотреть четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу Россия-Хорватия в Сингапуре.

"В этот раз я улетаю на шестой Всемирный саммит городов и форум мэров в Сингапуре, так что смотреть матч буду уже оттуда, сразу после выхода из самолета", - рассказал ИТАР-ТАСС мэр столицы Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]