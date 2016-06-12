В Приморье ищут пропавшего рыбака

Вечером 6 июля в 19.30 к спасателям обратились полицейские с просьбой оказать помощь в проведении поисков мужчины 1960 года рождения, проживающего в городе Уссурийск. Он 4 июля в 15.00 вышел на рыбалку на озеро Ханка на резиновой лодке и в назначенное время не вернулся домой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Поиски, организованные полицейскими и знакомыми, результатов не дали.

7 июля в 09.00 для оказания помощи в проведении поисковых убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО города Спасск-Дальний. На данный момент обследовано 8 км береговой черты от залива Рыбачий до озера Тросниковое. Поиск результатов не дал и будет продолжен в воскресенье, 8 июля.

К поиску привлечено 14 человек и 4 единицы техники в том числе 3 плавательных средства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]