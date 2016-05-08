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Шесть случае клещевого энцефалита зарегистрировано в Приморье

Шесть случае клещевого энцефалита зарегистрировано в Приморье

Фото: КарелИнформ

Шесть случае клещевого энцефалита зарегистрировано в Приморье с начала эпидпериода. Всего в Приморье зарегистрировано 5464 обращения с присасыванием клещей на 30 административных территориях края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Исследовано 3735 клещей, снятых с жителей края. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 14 клещах, в 413 клещах обнаружены боррелии, в 20 клещах – эрлихии, в 27 клещах – анаплазмы, в 14 клещах - риккетсии. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей увеличилось на 0,9% (в 2017г.- 5413 обращений).

Всего в Приморье зарегистрировано шесть случаев клещевого энцефалита (Спасский, Анучинский, Кавалеровский, Пожарский муниципальные районы, г. Артём, г. Владивосток: присасывание клеща - Надеждинский район: дачный посёлок - Соловей ключ). И 41 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом; 29 случаев клещевого риккетсиоза, 6 случаев гранулоцитарного эрлихиоза человека, 1 случай моноцитарного анаплазмоза человека.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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