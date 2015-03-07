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В тяжелом ДТП в районе Владивостока пострадал один человек

В тяжелом ДТП в районе Владивостока пострадал один человек

Фото: Карты VL.ru

В субботу, 7 июля, около 19.50 в районе «Лесной заимки» во Владивостоке столкнулись Nissan Safari и мусоровоз. В результате ДТП пострадал водитель грузовика.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru , по предварительной информации, водитель Nissan Safari остановился, чтобы помочь молодым людям, ехавшим на мопеде в сторону города – в районе «Лесной заимки» у транспорта лопнуло колесо и они завалились на бок. Когда водитель вышел из авто,  на полном ходу в заднюю часть джипа врезался мусоровоз и  перевернулся.

Как предполагают пользователь соцсетей, Nissan Safari чудом спас мопедистов, приняв на себя удар мусоровоза.  

На место происшествия прибыли медики и госпитализировали водителя грузовика. В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы ГИБДД.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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