В тяжелом ДТП в районе Владивостока пострадал один человек
В субботу, 7 июля, около 19.50 в районе «Лесной заимки» во Владивостоке столкнулись Nissan Safari и мусоровоз. В результате ДТП пострадал водитель грузовика.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru , по предварительной информации, водитель Nissan Safari остановился, чтобы помочь молодым людям, ехавшим на мопеде в сторону города – в районе «Лесной заимки» у транспорта лопнуло колесо и они завалились на бок. Когда водитель вышел из авто, на полном ходу в заднюю часть джипа врезался мусоровоз и перевернулся.
Как предполагают пользователь соцсетей, Nissan Safari чудом спас мопедистов, приняв на себя удар мусоровоза.
На место происшествия прибыли медики и госпитализировали водителя грузовика. В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы ГИБДД.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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