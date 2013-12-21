Военные моряки РФ и Японии провели тренировку по досмотру судна
Военные моряки России и Японии в ходе визита кораблей Тихоокеанского флота на военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру провели совместную тренировку по досмотру судна, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Также российские и японские моряки обменялись визитами на боевые корабли, на российских больших противолодочных кораблях проведен день открытых дверей, запланированы соревнования по мини-футболу между военнослужащими двух стран.
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» 5 июля с деловым визитом прибыл в военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру.
Заход кораблей ТОФ в Японию завершится 10 июля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.06.2018 Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на Филиппины
-
24.05.2018 Антипиратские учения провели военные моряки РФ и Камбоджи
-
16.05.2018 Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел учения в Филиппинском море
-
18.10.2017 Отряд кораблей морских сил самообороны Японии покинул Владивосток
-
27.02.2015 Корабли Тихоокеанского флота зайдут с деловым визитом в порт Саттахип в Таиланде
-
21.12.2013 Российские и японские моряки провели совместные учения
Добавить комментарий