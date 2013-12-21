Военные моряки РФ и Японии провели тренировку по досмотру судна

Военные моряки России и Японии в ходе визита кораблей Тихоокеанского флота на военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру провели совместную тренировку по досмотру судна, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Также российские и японские моряки обменялись визитами на боевые корабли, на российских больших противолодочных кораблях проведен день открытых дверей, запланированы соревнования по мини-футболу между военнослужащими двух стран.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» 5 июля с деловым визитом прибыл в военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру.

Заход кораблей ТОФ в Японию завершится 10 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]