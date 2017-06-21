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14 человек, в их числе пять детей, спасли пожарные во Владивостоке

14 человек, в их числе пять детей, спасли пожарные во Владивостоке

7 июля в 12.38   в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в квартире одного из жилых домой на улице Фадеева. Через 4 минуты  по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что в одной из квартир дома горят: мебель, техника и вещи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю, из отрезанных дымом квартир огнеборцы спасли 14 человек – 9 взрослых и 5 детей, которых при помощи трёхколенной и автолестницы вывели на улицу. 12 человек были эвакуированы по лестничным маршам.

В результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнём боролись 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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