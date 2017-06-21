14 человек, в их числе пять детей, спасли пожарные во Владивостоке
7 июля в 12.38 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в квартире одного из жилых домой на улице Фадеева. Через 4 минуты по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что в одной из квартир дома горят: мебель, техника и вещи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю, из отрезанных дымом квартир огнеборцы спасли 14 человек – 9 взрослых и 5 детей, которых при помощи трёхколенной и автолестницы вывели на улицу. 12 человек были эвакуированы по лестничным маршам.
В результате происшествия никто не пострадал.
Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнём боролись 19 человек личного состава и 5 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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