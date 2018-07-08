«Модная» машина ДПС во Владивостоке удивила приморцев

Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал фотографию патрульного автомобиля ДПС, который находился на улице Пограничная недалеко от городского управления ГИБДД."Вести:Приморье" со сылкой на сайт prim.news.

«Стильно, модно, молодёжно», — говорится в подписи к фотографии.

Многих комментаторов тюнинг этой машины весьма удивил. «Чтобы ловить нарушителей, надо и выглядеть, как нарушитель», — написал один из них.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]