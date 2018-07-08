«Модная» машина ДПС во Владивостоке удивила приморцев
Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал фотографию патрульного автомобиля ДПС, который находился на улице Пограничная недалеко от городского управления ГИБДД."Вести:Приморье" со сылкой на сайт prim.news.
«Стильно, модно, молодёжно», — говорится в подписи к фотографии.
Многих комментаторов тюнинг этой машины весьма удивил. «Чтобы ловить нарушителей, надо и выглядеть, как нарушитель», — написал один из них.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.06.2018 Поведение водителя дорогого внедорожник шокировало очевидцев (видео)
-
07.05.2018 Девочке зажевало ноги на эскалаторе в одном из ТЦ Владивостока
-
14.08.2017 Водительница в белом платье шокировала свои стилем парковки(фото)
-
24.06.2018 Во Владивостоке мужчина повел себя неадекватно после того, как попал под колеса авто
-
01.06.2018 Бегущий по дороге олень удивил автомобилистку в Приморье
-
27.05.2018 Видеоролик длиною в день: впечатляющее видео записали в Приморье (видео)
Добавить комментарий