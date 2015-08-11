Крупную змею, завязанную в узел, обнаружили на дороге в Приморье
В Уссурийске по пути к базе отдыха «Каменушка» жители Приморья наблюдали на дороге крупную змею, которую кто-то завязал в тугой узел. Судя по всему крупное пресмыкающееся было уже мертвым. Предположительно это был амурский полоз, который не ядовит и не представляет опасности для человека. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @Марк Чернослив.
Подписчики гневно отреагировали на данное фото, отметив, что на такое жестокое обращение с животным могли быть способны только настоящие изверги. Кто-то предположил, что змею обнаружили уже мертвой и только потом завязали в узел.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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