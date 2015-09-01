В Кремле рассказали, как Путин воспринял проигрыш России на ЧМ

Президент РФ Владимир Путин смотрел матч Россия — Хорватия в ¼ финала мундиаля и болел за национальную сборную. Российские футболисты проиграли честно и красиво, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Несмотря на поражение, российские спортсмены — герои, молодцы, они «умирали на поле». В Кремле гордятся ими, добавил он.

Песков также отметил, что президент желает успеха всем сборным, которые продолжают бороться за победу на чемпионате мира.

7 июля в Сочи в 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная России уступила команде Хорватии по итогам серии послематчевых пенальти. Хорватские футболисты вышли в полуфинал, 11 июля они сыграют в Москве со сборной Англии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]