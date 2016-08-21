Огромный тепловой аэростат совершит полет над Владивостоком (фото)

В сентябре полёт теплового аэростата "Россия" аэростата откроет работу IV международного Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом стало известно "Вестям:Приморье".

Объем аэростата - 4 тыс. кубометров, в то время как объем "обычных" шаров - в среднем около 2,5 тыс. Тепловой аэростат "Россия" был создан по заказу благотворительного фонда святителя Луки, на его оболочку нанесены изображения государственного флага России и флагов всех субъектов страны, что символизирует ее единство. Первый полет "России" состоялся 18 марта над Севастополем.

В мае 2018 года аэростат совершил перелет над Керченским мостом. Совсем скоро «Россия» будет штурмовать Эльбрус, в августе — Байкал, а в сентябре аэростат ждут во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]