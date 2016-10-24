В Уссурийске мазутный ручей стекает в реку, которая впадает в Амурский залив

Жители Уссурийска отправили в популярный городской паблик видео, которое, наверняка, заинтресует природоохранные и контролирующие органы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на блогера @mark2_che.

По словам автора видео, оно сделано в районе Железнодорожной слободы недалеко от проспекта Блюхера, 56/5. Ручей, цвет воды в котором насыщенно черный, стекает в приток реки Раздольной, которая несет свои воды в Амурский залив. "Народный корреспондент" уверяет, что черный водоем издает "мазутный запах", и сюда по всему, такая картина наблюдается уже несколько дней.

Черная консистенция попадает в ручей из трубы, которая пролегает недалеко от указанного выше дома. Что на самом деле вытекает из трубы сказать сложно, заключает автор видео.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]