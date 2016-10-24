В Уссурийске мазутный ручей стекает в реку, которая впадает в Амурский залив
Жители Уссурийска отправили в популярный городской паблик видео, которое, наверняка, заинтресует природоохранные и контролирующие органы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на блогера @mark2_che.
По словам автора видео, оно сделано в районе Железнодорожной слободы недалеко от проспекта Блюхера, 56/5. Ручей, цвет воды в котором насыщенно черный, стекает в приток реки Раздольной, которая несет свои воды в Амурский залив. "Народный корреспондент" уверяет, что черный водоем издает "мазутный запах", и сюда по всему, такая картина наблюдается уже несколько дней.
Черная консистенция попадает в ручей из трубы, которая пролегает недалеко от указанного выше дома. Что на самом деле вытекает из трубы сказать сложно, заключает автор видео.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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