Владивосток поздравил рыбаков с профессиональным праздником. На Спортивной набережной жителей города и виновников морского торжества встретили яркой концертной программой и «большой» ухой. Ко Дню рыбака организаторы приготовили фирменное блюдо на тысячу порций.

Этот праздник не уступает Дню города, ведь Владивосток - настоящая «рыбацкая столица». Каждый третий житель Приморья не понаслышке знаком с рыбным промыслом! Говорят, даже воздух здесь пропитан морской романтикой, звуками океана, героическим трудом промысловиков.

Семен Кривенко, житель Владивостока: «День рыбака? Для меня это - шум моря, крик чаек, поток рыбы на конвейере...»

Крики чаек и шорох волн не разобрать из-за громкой музыки. На Спортивной набережной тружеников морского города чествуют со сцены творческие коллективы.

День рыбака для большинства приморцев — праздник семейный. Супруги Громовы духовное родство с городом у моря пронесли через всю свою жизнь. Познакомились студентами Дальрыбвтуза, да так и остались верными рыбной отрасли и друг другу.

Константин и Татьяна Громовы, жители Владивостока: «Семьям — хорошего настроения, ожидать, потому что это является надежным тылом для наших рыбаков, которые в тяжелых условиях добывают рыбу и поставляют на стол. Чтобы рыбаки побольше зарабатывали и жили достойно».

Из желающих отведать настоящей ухи выстроилась длинная очередь. Рыбный суп из лососевых пород варили по особому рецепту в несколько этапов.

Говорят, что без ухи рыбаки — не рыбаки. Так что традицию угощать всех «большой» ухой поддержали местные рыболовецкие предприятия. И на создание такого фирменного блюда ушло более 60 килограммов отборной рыбы. Ароматная, да наваристая — она вдвойне вкуснее на свежем воздухе.

К каждой порции — рыбацкий хлебушек, но все же главный секрет вкусного угощения - в заботливом (бережном) отношении и душевном подходе кулинаров!

Юрий Нурмухаметов, организатор: «Секрет это - вообще душа, это — отношение к профессии. Уха — это всегда навар, всегда — рыба!»

Творческие площадки, концерты, спортивные состязания и конкурсы в этот день состоялись во всех уголках Приморского края. Не забыли поздравить и тех, кто профессиональный праздник встретил в море, на своем трудовом посту.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]