Во вторник во Владивостоке возможен дождь
Сегодня, 9 июля, и в ближайшие сутки синоптическая ситуация в Приморском крае погода существенно меняться не будет. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", пройдёт очередной малоактивный фронтальный раздел, который вызовет местами небольшие дожди. Атмосферное давление будет падать. Температурный фон повысится на 1–3 градуса.
Во Владивостоке сегодня погода без существенных осадков. Свежий юго-восточный ветер. Температура +14…+17 °C.
10 июля в краевом центре не исключён небольшой дождь. Температурный фон без изменений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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