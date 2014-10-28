"Вести: Приморье": Жильцы многоэтажки во Владивостоке боятся, что их дом может рухнуть

Скандал на улице Шошина. Во Владивостоке в одном из высотных домов между соседями разгорается настоящая война. Попытка одного из жильцов вырыть котлован для гаража прямо под домом не на шутку испугала остальных - люди боятся, что дом может рухнуть.

Удастся ли жильцам урегулировать вопрос с соседом-смутьяном и отстоять дом, расскажем сегодня, 9 июля, в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]