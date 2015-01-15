Военные в Приморье восстановили американский танк «Шерман» времен Великой Отечественной войны

Специалисты Восточного военного округа (ВВО) завершили восстановление поднятого со дна Баренцева моря американского танка «Шерман» времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба ВВО, танк доставили в Приморье самолетом в апреле. На реконструкцию у специалистов ушло три месяца. Военные готовили «Шерман» к торжествам, посвященным юбилею образования Восточного военного округа, которые пройдут в Хабаровске.

Специалисты выполнили демонтаж узлов, агрегатов и механизмов танка, провели их дефектацию, отчистили труднодоступные участки корпуса от ила, грязи и ржавчины. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Военнослужащие нашли варианты замены деталей, пришедших в негодность после 70 лет пребывания под водой, на сопоставимые отечественные аналоги.

Наибольшие трудности у специалистов вызывала работа с ходовой частью танка из-за различия стандартов при заводской сборке советских и американских боевых машин того периода.

12 июля после завершения всего комплекса испытаний танк отправят в Хабаровск.

Американское правительство поставляло в СССР танки «Шерман» с 1942 года. В марте 1945 года немецкая подлодка у входа в Кольский залив потопила американский сухогруз «Томас Дональдсон». Судно перевозило образцы авиационной и бронетехники, предназначавшейся для советской армии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]