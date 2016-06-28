Погода в Приморье: где-то жара, а где-то туман и духота

На наступившей неделе погода в Приморском крае будет неустойчивой. Охотский антициклон, обусловивший в минувшие выходные прохладную и без осадков погоду, ослабевая, постепенно отходит на юго-восток, открывая дорогу фронтальным разделам. Первую половину недели над Приморьем пройдет серия малоактивных фронтальных разделов, вызывая временами небольшие дожди. Температура воздуха ночью +9…+17°С. Днем +23…+30°С, на побережье +14…+20°С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В середине недели воздушная масса над Приморским краем поменяется. Антициклон покинет акваторию Охотского моря, его гребень разрушится. На Японское море распространится гребень тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого на Приморье вновь начнет поступать влажный субтропический воздух. Температурный фон повысится. В континентальные районы вернется жара, в отдельные дни столбики термометров будут подниматься выше +30°С. Станет теплее и на побережье, появятся очаги тумана, возобновится ощущение духоты.

Во второй половине недели с запада подойдут активные фронтальные разделы. Пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах не исключены сильные.

Во Владивостоке в первой половине недели иногда возможен небольшой дождь. С середины недели город временами начнет окутывать туман, усиливающийся в ночные часы и ослабевающий днем.

Во второй половине недели вероятен дождь. Температура воздуха ночью +11…+14°С, днем +15…+18°С. Последний рабочий день обещает быть солнечным и жарким, но влажный субтропический воздух вернет духоту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]