Анонс на 10 июля
С 10 июля с 9.00 до 17.00 12 июля во Владивостоке движение транспортных средств в районе дома № 2 на Батарейной будет временно ограничено.
10 июля в 11.00 – Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Волшебник Изумрудного города».
10 июля в 17.00 – галерея «Арка» во Владивостоке (Светланская, 5) – фотовыставка «Корея: моя история».
10 июля в 19.00 – Библиотека «Бук» во Владивостоке (Светланская, 55) – киномастерская «Жизни и классики в нашей реальности».
10 июля – День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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