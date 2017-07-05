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Анонс на 10 июля

С 10 июля с 9.00 до 17.00 12 июля во Владивостоке движение транспортных средств в районе дома № 2 на Батарейной будет временно ограничено.

10 июля в 11.00 – Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Волшебник Изумрудного города».

10 июля в 17.00 – галерея «Арка» во Владивостоке (Светланская, 5) – фотовыставка «Корея: моя история».

10 июля в 19.00 – Библиотека «Бук» во Владивостоке (Светланская, 55) – киномастерская «Жизни и классики в нашей реальности».

10 июля – День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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