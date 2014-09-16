Суд наказал владивостокского водителя, который применил насилие в отношении полицейских

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было совершено в мае 2018 года. Фигурант, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил законные требования сотрудников ГИБДД о необходимости выйти из машины и предъявить документы. Водитель решил, что сможет сбежать и решил уехать с места, где остановили стражи порядка. В результате он наехал на сотрудника ГИБДД. При этом второй сотрудник оказался зажатым между служебным авто и машиной нарушителя, и с целью избежать тяжких травм вынужден был переместиться на автомобиль последнего. Обвиняемый ускорил движение, вследствие чего сотрудник, не удержавшись, упал на проезжую часть. В результате стражи порядка получили телесные повреждения.

Впоследствии нарушитель был задержан и привлечен к ответственности за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) в виде лишения права управления транспортным средством.

Признав подсудимого виновным в применении насилия в отношении представителей власти, суд назначил ему за содеянное (с учетом смягчающих обстоятельств по делу) 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]