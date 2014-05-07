«Роскачество» назвало лучшие регионы по производству консервов из сайры

Лучшие консервы из сайры в России производят в Сахалинской области и Приморском крае. К такому выводу пришло «Роскачество», которое провело исследование самой популярной среди россиян консервированной рыбы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

Эксперты оценивали вкус продукта, количество рыбы в банке, а также исследовали продукты разных производителей на содержание вредных веществ и микроорганизмов. В проверке участвовали 23 популярные торговые марки, чья продукция производится в Московской, Калининградской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, а также в Москве и Приморском крае.

Как говорят эксперты, производить рыбу поблизости от мест вылова целесообразно с точки зрения как экономики производства, так и качества готового продукта. При производстве на месте вылова увеличивается и срок хранения готовой продукции, добавила она.

Рыбные паразиты

Эксперты «Роскачества» в целом высоко оценили качество российской консервированной рыбы: такую оценку получили почти три четверти участников исследования (74%).

«Ни в одном продукте не найдено пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, клостридий (в том числе возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей», — говорится в исследовании.

По мнению специалистов, это говорит о соблюдении технологических режимов и стерильности на производстве, а также опровергает представление о том, что в консервированную рыбу мигрируют токсичные элементы и отходы.

Кроме того, эксперты установили, что при консервации в сайре сохраняется больше полезных веществ, чем при варке. Это объясняется, в частности, тем, что при консервации сохраняются кости рыбы, которые также можно есть: они содержат много кальция и фосфора.

Эксперты также указали, что из-за особенностей производства (сайру консервируют целиком) иногда можно выявить неживых личинок рыбных паразитов. Из-за того, что консервы подвергаются стерилизации при высоких температурах, для здоровья человека это не несет никакого вреда, пояснил заместитель заведующего лабораторией ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» Андрей Марцынкевич. При исследовании «Роскачества» неживые паразиты были выявлены в продукции только одной торговой марки.

Подробные результаты исследования можно увидеть на сайте «Роскачества».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]