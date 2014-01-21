Заведующий травмпунктом Находкинской больницы освобожден от должности

После того как жители Находки не смогли попасть на прием к специалисту в круглосуточном травмпункте Находки, администрация городской больницы уволила виновных в инциденте.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online, главврач Находкинской больницы Владимир Якушин сообщил, что была создана комиссия, которая в оперативном порядке провела внутреннее расследование инцидента. Эксперты изучили ночные записи с видеокамер, установленных в травмпункте и в приёмном покое, куда также обращались авторы видео. Собраны и рассмотрены все объяснительные, взятые у медперсонала и заведующих подразделениями больницы, к которым относятся приёмное отделение и травмпункт, организована серия совещаний. Проанализирован регламент работы подразделений, оказывающих экстренную мед.помощь. Сделаны не только организационные выводы, также последовали дисциплинарные взыскания и кадровые решения.

Так, заведующий травмпунктом освобождён от занимаемой должности. Подготовлен приказ об увольнении врача, дежурившего в ночь, когда люди не смогли получить медицинскую помощь. Заведующей приёмным отделением, медсестре и врачу, дежурившим в эту же ночь в приёмном покое, вынесены дисциплинарные взыскания.

Руководителям структурных подразделений категорически указано на недопустимость ограничения доступа пациентов в травмпункт в ночное время, а также на равнодушное отношение к пациентам, обращающимся в приёмный покой.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 июля 2018 года в одной из социальных сетей был распространен видеоролик с людьми, которые не смогли попасть в городской травмпункт. На видео запечатлено, что входная дверь была заперта.

Видео с паблика Инстаграм "ДПС-контроль"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]