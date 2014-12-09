Престижную награду всероссийского конкурса завоевали реставраторы из Приморья

Проект реставрации объекта культурного наследия Приморья получил признание всероссийского смотра-конкурса «Регионы России».

Как рассказали «Вестям: Приморье» в краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, смотр-конкурс прошел в рамках первого всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие».

Приморье стало единственным регионом Дальнего Востока, принявшим участие в конкурсе. На полях фестиваля край представила компания, которая презентовала архитекторам со всей России проект реставрации жилого особняка Иоганна Лангелитье во Владивостоке. Первый этап работ уже выполнен: зданию восстановили его первоначальный исторический облик. В процессе восстановления необходимо было использовать до этого не применяемую на Дальнем Востоке технологию вычинки старой поврежденной кирпичной кладки. Сейчас завершается вторая очередь работ. Полностью отреставрированный особняк будет сдан уже в этом году.

По итогам презентации среди 54 объектов, участвующих в смотре, приморская компания завоевала «Серебряный диплом» конкурса в номинации «Проекты научного подхода к сохранению и рациональному использованию архитектурного наследия».

В фестивале приняли участие архитекторы, дизайнеры, проектные и строительные организации, а также архитектурные бюро из Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области и Якутии. Всего представили более 60 работ – как реализованные проекты, так и проекты, предлагаемые к строительству.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]