Престижную награду всероссийского конкурса завоевали реставраторы из Приморья
Проект реставрации объекта культурного наследия Приморья получил признание всероссийского смотра-конкурса «Регионы России».
Как рассказали «Вестям: Приморье» в краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, смотр-конкурс прошел в рамках первого всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие».
Приморье стало единственным регионом Дальнего Востока, принявшим участие в конкурсе. На полях фестиваля край представила компания, которая презентовала архитекторам со всей России проект реставрации жилого особняка Иоганна Лангелитье во Владивостоке. Первый этап работ уже выполнен: зданию восстановили его первоначальный исторический облик. В процессе восстановления необходимо было использовать до этого не применяемую на Дальнем Востоке технологию вычинки старой поврежденной кирпичной кладки. Сейчас завершается вторая очередь работ. Полностью отреставрированный особняк будет сдан уже в этом году.
По итогам презентации среди 54 объектов, участвующих в смотре, приморская компания завоевала «Серебряный диплом» конкурса в номинации «Проекты научного подхода к сохранению и рациональному использованию архитектурного наследия».
В фестивале приняли участие архитекторы, дизайнеры, проектные и строительные организации, а также архитектурные бюро из Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области и Якутии. Всего представили более 60 работ – как реализованные проекты, так и проекты, предлагаемые к строительству.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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