Бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова отпустили из СИЗО
9 июля во Владивостоке была изменена мера пресечения бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову. Он отпущен из СИЗО № 1 под подписку о невыезде.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, решение о смягчении меры пресечения Вишнякову приняли следователи, занимающиеся делом. В этот же день Евгения Вишнякова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), отпустили домой из следственного изолятора № 1, где он содержался почти год. Теперь он вернулся на съемную квартиру, в которой живет вместе с супругой.
Ранее на одном из заседаний сторона обвинения ходатайствовала о том, что Вишнякова не следует отпускать из СИЗО, так как его жена в прошлом является гражданкой Украины. Следствие полагало, что бывший чиновник может попробовать скрыться, уехав из страны.
Напомним, Вишняков был задержан в июле 2017 года. Суд неоднократно продлевал ему меру пресечения. Бывшему заместителю губернатора вменяют один эпизод – телефонный разговор с мэром Уссурийска Евгением Коржом, в котором бывший чиновник якобы дал заведомо незаконное указание о подписании с ОАО «Хабаровсккрайгаз» мирового соглашения об увеличении цены «муниципального контракта» на сумму 53 237 121,00 рубля, то есть до 353 399 024 рублей, якобы в связи с увеличением стоимости материалов, необходимых для выполнения заказчиком взятых на себя обязательств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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