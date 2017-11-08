Граждане Японии и КНР получили почти 22 тысячи электронных виз
На Дальнем Востоке выдано более 23,5 тысяч электронных виз. Самыми активными остаются граждане Китая и Японии, которые получили почти 22 тысячи виз (почти 17 тысяч — жители КНР и свыше 4,9 тысяч — жители Японии). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 государств.
Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе прошлого года. Сейчас по электронной визе можно приехать в три дальневосточных региона. В Приморском крае работают воздушный пункт пропуска «Владивосток (Кневичи)», морские пункты пропуска «Владивосток», «Посьет» и «Зарубино», железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка». «Турий рог». Также по упрощенному порядку через морские пункты пропуска можно въехать на Сахалин и Камчатку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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