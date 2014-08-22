В центре Владивостока ограничат автодвижение
Во вторник, 10 июля, с 00.00 до 23.59 12 июля на участке автомобильной дороги по улице Батарейной в районе дома № 2 будут проводиться аварийные работы в водопроводной камере.
На данный период времени на этом участке дороги будут ограничены движение и парковка транспортных средств. Объезд будет осуществляться по улице Батарейной по встречной полосе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.07.2018 Во Владивостоке ограничат движение еще на одном участке дороги
-
30.07.2017 В День ВМФ в центре Владивостока ограничат автодвижение
-
18.08.2016 Во Владивостоке ограничат движение и парковку на улице Батарейной
-
27.07.2016 В центре Владивостока временно ограничат автодвижение и парковку
-
30.07.2015 Во Владивостоке на одну ночь ограничат автодвижение на одном из участков улицы Героев-тихоокеанцев
-
22.08.2014 Движение транспорта по Батарейной ограничат 23 и 29 августа
Добавить комментарий