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Вчера, 17:45
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В центре Владивостока ограничат автодвижение

В центре Владивостока ограничат автодвижение

Во вторник, 10 июля, с 00.00 до 23.59 12 июля на участке автомобильной дороги по улице Батарейной в районе дома № 2 будут проводиться аварийные работы в водопроводной камере.

На данный период времени на этом участке дороги будут ограничены движение и парковка транспортных средств. Объезд будет осуществляться по улице Батарейной по встречной полосе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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