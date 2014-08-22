В центре Владивостока ограничат автодвижение

Во вторник, 10 июля, с 00.00 до 23.59 12 июля на участке автомобильной дороги по улице Батарейной в районе дома № 2 будут проводиться аварийные работы в водопроводной камере.

На данный период времени на этом участке дороги будут ограничены движение и парковка транспортных средств. Объезд будет осуществляться по улице Батарейной по встречной полосе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]