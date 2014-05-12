В краевом центре народной культуры открылась выставка «Дебют» - молодого фотографа Ивана Ефремова. В прошлом году он стал лауреатом конкурса «Глубина резкости». Оценить его дарование в полной мере теперь могут жители и гости Владивостока.

По образованию радиотехник и предприниматель по роду деятельности, Иван Ефремов в детстве мечтал быть художником. Подростком снимал на сотовый телефон, а, заработав на первую камеру, увлекся фотографией всерьез. Выкладывать фото в социальные сети - не его стихия.

Иван Ефремов, фотограф: «Инстаграм — это экран мобильного телефона, он не передает общую картину. Когда ты печатаешь фотографии, фотографии обретают жизнь, когда ты даешь им имя, они начинают разговаривать».

Говорящие сами за себя «Руки мастера» Иван снял в гончарной мастерской. «Зимним цветком» увидел наездницу в роскошном синем платье. Найти в повседневной жизни образ дано не каждому. Старая лодка гордо венчает груду металлолома, а над ней возвышается новый мост. Работа о конфликте времен заняла второе место в краевом конкурсе «Глубина резкости».

Иван Ефремов, фотограф: «Мне хочется делиться с людьми тем, что я вижу. А я вижу сердцем».

Как тут не вспомнить истину Маленького принца - «Зорко одно лишь сердце»! Но с тем, что «самого главного глазами не увидишь», фотограф готов поспорить. Первая авторская выставка Ивана Ефремова — это черно-белые городские зарисовки, студийная арт-фотография и цветные портреты - людей и животных.

Кирилл Дворянинов, зритель: «В каждой работе есть своя изюминка, свой секрет. Я знаю, как он работает. Вся его скрупулезность, все его старания видны на всех этих фотографиях!»

Поддержка молодых фотографов — одно из новых направлений Краевого центра народной культуры.

Наталья Макагонова, сотрудник Краевого центра народной культуры: «И в прошлом году мы впервые провели краевой фотоконкурс и фотофестиваль. Получился очень большой отклик со стороны фотографов, после чего мы стали организовывать образовательные программы и возить выставки по краю».

В этом году краевой фотоконкурс «Глубина резкости» будет проходить второй раз. Иван Ефремов снова готовится участвовать в нем. А в центре народной культуры на Пушкинской, 25 его выставка продлится до 20 июля. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]