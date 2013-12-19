Из Китая во Владивосток ходит автобус
Из Суйфэньхэ во Владивосток отправился первый международный туристический автобус. Это новая услуга одной из туркомпаний провинции Хэйлунцзян. В первое путешествие на автобусе отправились 48 жителей разных районов Китая. Раньше, чтобы попасть во Владивосток из Суйфэньхэ, туристам приходилось делать пересадку в Гродеково. Новый маршрут позволяет сэкономить в пути около 1,5 часов. Организаторы туров уверены, что это позволит увеличить поток китайских туристов в Россию. Пока рейс нерегулярный. Автобусы будут отправляться по мере формирования групп.
Ду Инъюй, турист из Харбина: «Мне очень повезло. Я давно хотела побывать во Владивостоке. Но все время откладывала — дорога казалась слишком утомительной. Все эти пересадки с автобуса на поезд... А когда узнала об этом туре, сразу решилась».
Сунь Кэи, заместитель директора туристической компании: «Это первый и пока единственный автобусный тур из провинции Хэйлунцзян во Владивосток. К нам уже поступило много заявок из разных китайских городов. Ведь путешествовать на автобусе очень комфортно и быстро».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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