Чай в пространстве цветущей сливы, водопадов глициний, веток камелии. Особую, ароматную церемонию для гостей выставки именитого японского графика устроила Приморская государственная картинная галерея. И вышло так, что чашки зеленого напитка они поднимали, разглядывая иллюстрации к повести о принце Гэндзи.

Лучшего обрамления для чайной церемонии и не придумаешь. Во-первых, сложная графика Хироаки Мияяма. Во-вторых, сезонный праздник Танабата, в седьмой день седьмой Луны, когда на Млечном пути сближаются Вега и Альтаир.

Оказывается, эти русские люди много лет досконально изучают тонкости искусства заваривать, подавать и пить чай в японской традиции. И впервые в истории, клуб «Ити Го Ити Э» открывает приморцам вариацию Ча-бако, в коробочке. Наталья Такамацу каждую вещь раскладывает так степенно, что взгляд невольно переносится на бутоны глициний…

Светлана Руснак: «Все изображения, не смотря на то, что перед нами флоральные мотивы, цветы, листочки, ветви дерева, но это символы мужских и женских отношений блистательной эпохи Хэян. На самом деле, это выставка для взрослых. И одна составляющая её — мы любуемся красотой гравюр, красотой офортов, а вторая составляющая — начинаем распознавать удивительных женщин, возлюбленных блистательного принца Гэндзи».

«Покраснели деревья под могучими кронами сосен». Это осень или поздняя любовь? А финал персональной выставки подарит нам три офорта Хироаки Мияяма. Так решил сам художник. Коллекцию картинной галереи пополнит и этот тюльпан - легкая грусть принца, который простился с любимой.

А церемония в кульминации, когда можно, отведав сливово-соевую сладость, наконец пригубить венчиком взбитый зеленый чай. Для каждого - отдельная порция в две ложечки. Вода утечет, как время. А шедевры останутся.

Светлана Руснак, куратор выставки Хироаки Мияяма: «И мы очень рады, что на этой выставке побывало уже более двух тысяч человек, и мы решили продлить её. Она будет работать до 19 августа».

Но Танабата здесь и сейчас. И послевкусие чая, впечатлений от графики и японской литературной классики — выливается в яркие танзаку, листки с пожеланиями.

Татьяна Майорова, преподаватель оригами: «Популярный момент среди подростков, среди студентов, и земледельцы, конечно, пишут — хочу хорошего урожая, просят у небес, чтобы послали им свою благодать».

Танзаку нужно привязать на веточку бамбука. С шевелением листьев, исполнится загаданное. И в фойе галереи, на бамбуковом дереве, есть еще свободные места.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]