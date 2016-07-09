Около тысячи гребцов на "драконах" боролись за кубок губернатора Приморья. Видеорепортаж Марии Ежевской
Около тысячи гребцов собрались в минувшие выходные на Русском острове. Во Владивостоке состоялись самые колоритные гонки. На «огнедышащих» лодках-драконах, гребцы боролись за кубок губернатора края. Гонялись они в юношеском, женском, мужском и смешанном классах.
«Огнедышащие» лодки — в бухте Новик. Драконы из Поднебесной уже два десятка лет бороздят и акватории Приморья. Первыми сели в восточные суда корпоративные команды. Но сейчас новичками-любителями их не назвать. Приморские гребцы — серьёзные соперники даже для китайцев.
Олеся Зорина, гребец команды «Шторм»: «Люди из разных областей, отраслей, разного возраста, сложения. Все собрались ради общего дела. Чтобы сесть в эту лодку, отработать и победить».
Погоняться во Владивосток в 2018-ом приехали гребцы из Гонконга, Макао, Шанхая, Москвы. Заветный приз — кубок губернатора Приморья. Это одна из самых престижных гонок с богатой историей.
Жан Кузнецов, президент федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края: «Этим соревнованиям уже 15 лет. Эти соревнования, этот вид спорта - визитная карточка нашего региона, города Владивостока».
Дистанция - 200 метров. Гонка — меньше минуты. Но, чтобы показать отличное время, стать первыми, спортсменам приходится трудиться целый год.
- Мы очень тщательно готовились к этой гонке, наша команда из провинции Цзилинь здесь не впервые. Знаем, что лёгкой победа не будет.
- Нам было сложно, в Макао у нас не было тренировок на открытом море, а здесь ветер, волны и холодно.
Так через преграды стихии драконы летят к финишу и к заветному трофею.
Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Спорт для нас - это очень важно. И мы будем всегда болеть за наших спортсменов. Спасибо за праздник».
Александра Червяткина, капитан команды «Рыба моей мечты»: «Больше готовимся, немножко сильнее стремимся, немножко больше хотим».
В юбилейную регату к покорителям «драконов» присоединились гребцы на океанских байдарках и аутригерах, SUP-досках и пловцы в открытой воде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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