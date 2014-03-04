Фасады зданий ДВФУ во Владивостоке приходят в упадок

Обвалившаяся штукатурка и облицовочные плиты с лестниц, фасадов и колонн – корпуса Дальневосточного федерального университета приходят в упадок. Само по себе содержание зданий обходится вузу в кругленькую сумму, а вот аукционов на ремонт и вовсе нет.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в архитектурном комплексе на перекрестке Алеутской и Семеновской (Алеутская, 39) между кирпичами уже образовались заметные зазоры, панорамные стекла местами разбиты и треснули, облицовка оголяет кирпичи, жестяная покатая крыша ржавеет. Это здание выставлено на продажу, хотя покупателя, как и большинство других, не нашло.

Лестница, ведущая к черному ходу Хореографического училища (Фонтанная, 36), в дырах, с торчащей арматурой. Облицовочные плиты и шпаклевка постепенно отваливаются. А ведь уже в сентябре в эти стены зайдет новое поколение первоклашек, которые в перспективе будут служить искусству.

Корпус на Мордовцева, 12 (бывший Институт экономики ДВГУ) просто весь грязный и местами в граффити. Вместо таблички «Дальневосточный федеральный университет» над входом красуется прекрасное в своей безапелляционности заявление Ленина: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Напомним, это здание несколько лет безуспешно пытаются продать, и оно со временем только дорожает. В 2017 году оно стоило 516 миллионов рублей.

Неухоженными выглядят многоэтажка на Экипажной, 18 (бывший Институт туризма и гостеприимства ДВГУ), а также стоящие рядом здания с литерами «б» и «в». Части обшивки также обваливаются, из-под них виднеется кирпич. Здание это сравнительно новое, однако если присмотреться, ближе к земле облицовочные плиты уже приходят в негодность. Напомним, комплекс зданий на Экипажной снят с продажи, университет планирует использовать его для военного обучения.

Здания музея ДВФУ на Покровском парке (Океанский пр-т, 37) и пятиэтажный корпус, где когда-то учились будущие химики, биологи, математики, спортсмены и тренеры (Октябрьская, 27), уже в конце этого года планируется передать Арбитражному суду. Видимо, уже новые хозяева будут прикладывать силы и средства к ремонту. А ремонт предстоит масштабный, начиная с лестниц и уличных колонн.

Корпуса, которые находятся уже не под управлением университета, тоже не в лучшем виде. Например, с балконов здания бывшего ТГЭУ (Океанский пр-т, 19) осыпалась облицовка, все архитектурные элементы, некогда белые и чистые, сейчас в трещинах и плесени, через щели в балконах прорастает трава. Кое-где не просто отвалилась обшивка, но рушится уже само строение.

Это здание с 2016 года находится под оперативным управлением краевой прокуратуры. И ведомство уже оплатило проектно-сметную документацию на реставрацию памятника архитектуры. 18 октября путем аукциона определили исполнителя – ООО «Диз-Кон» выполнит работы за 7 093 362 рубля. После должна состояться, собственно, реставрация, но на нее аукцион пока не объявлялся. Университет не оставляет попыток продать корпус бывшего Дальневосточного института советской торговли, он даже дешевеет (сначала стоил 585,29 миллиона рублей, в прошлом году стал стоить 436,6 миллиона). Но реального покупателя пока нет.

Бывший Юридический институт ДВФУ (Октябрьская, 25) с торца тоже представляет собой печальное зрелище. Фасад облупился, остатки плитки лежат на газоне.

Напомним, в мае университет заключил с ООО «Клинок» контракт на содержание зданий на материке за 125 549 064 рубля (предложенная цена полностью совпала с максимальной). Кстати, цена «Клинка» была заметно выше, чем у оставшихся двух участников закупки (111 312 000 рублей у ООО «Грин» и 98 880 000 у ООО «Первая служба уборки»), однако по такому критерию, как «Качество услуг и квалификация», организации не было равных. В контракт входят уборка помещений, мойка окон, очистка крыш, мусоропровода, уход за растительностью и многие другие текущие нужды.

Речь идет об административно-учебных корпусах на Пушкинской, Океанском проспекте, Экипажной, Октябрьской, Суханова, Спиридонова, Бульварной, Алеутской, Фонтанной, а также общежитий на Океанском проспекте, Державина, Гоголя, Алеутской, Суханова, Пограничной, в Некрасовском переулке. В аукцион входят и прилегающие земельные участки. Кроме того, недавно ДВФУ объявил аукцион на 1 930 887 рублей на замену деревянных окон на пластиковые в здании общежития на Алеутской, 65. Однако аукционов на ремонт или даже на проекты реконструкции фасадов материковых (и островных) зданий в ближайшее время не было.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]