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Вчера, 18:35
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В районе села Дружба саперы ищут боеприпасы из сгоревшего военного грузовика

В районе села Дружба саперы ищут боеприпасы из сгоревшего военного грузовика

Фото: Марк Чернослив

Саперы ведут поиск неразорвавшихся боеприпасов в районе села Дружба в Приморье, где в понедельник произошел пожар с военным автомобилем "Урал". Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Часть снарядов разорвалась прямо в машине, поэтому она очень сильно повреждена, - рассказал глава администрации Пограничного района Николай Тодоров. - Сейчас идет обследование домов в селе Дружба, где произошел пожар. По предварительным данным, они не пострадали".

Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, пожар произошел в грузовике "Урал", который перевозил военно-техническое имущество одной из воинских частей Приморья. Машина двигалась на полигон для проведения занятий по боевой подготовке.

Возгорание оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Пострадавших нет. Командование Восточного военного округа проводит проверку.

Население эвакуировано из опасной зоны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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