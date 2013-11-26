В Кремле прокомментировали информацию о самолете Ким Чен Ына во Владивостоке
В администрация президента РФ не располагает информацией о том, что в аэропорту Владивостока находился самолет Ким Чен Ына, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
«Я ничего не могу сказать на этот счет. У нас нет какой-либо информации», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О том, что в аэропорту Владивостока приземлился северокорейский «борт № 1» (на фото) сообщило южнокорейское агентство Yonhap. Агентство, в свою очередь, ссылалось на международные данные с авиарадаров. По словам журналистов, самолет якобы пробыл в аэропорту столицы Приморья около трех часов, после чего улетел.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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