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В Кремле прокомментировали информацию о самолете Ким Чен Ына во Владивостоке

В Кремле прокомментировали информацию о самолете Ким Чен Ына во Владивостоке

В администрация президента РФ не располагает информацией о том, что в аэропорту Владивостока находился самолет Ким Чен Ына, сообщают  "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

«Я ничего не могу сказать на этот счет. У нас нет какой-либо информации», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О том, что в аэропорту Владивостока приземлился северокорейский «борт № 1» (на фото) сообщило южнокорейское агентство Yonhap. Агентство, в свою очередь, ссылалось на международные данные с авиарадаров. По словам журналистов, самолет якобы пробыл в аэропорту столицы Приморья около трех часов, после чего улетел.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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