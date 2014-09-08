Пассажир рейса Москва-Владивосток пытался выйти из самолета прямо во время полета
Пассажир рейса Москва — Владивосток был отправлен на медицинское освидетельствование в аэропорту прилета. Мужчина вел себя неадекватно. Спустя полчаса после взлета он взял свои вещи и пытался выйти из самолета, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт РЕН ТВ.
Дебошира связали члены экипажа, никто из пассажиров не пострадал. По данному факту проводится проверка. Отмечается, что экспертиза не выявила опьянения у буйного мужчины.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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