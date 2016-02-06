Во Владивостоке автомобилистка перепутала педали и «вылетела» на косогор

Во Владивостоке в районе дома №41 по улице Луговая девушка за рулем Honda Insight перепутала педали. В результате машина скатилась с косогора, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик «Экипажи ДПС».

Информации о пострадавших нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]