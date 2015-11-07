На набережной Владивостока появился новый арт-объект «Семь сопок». Самые высокие точки города оказались в одном месте в необычной форме. В минувшие выходные скульптуру торжественно открыли. Что думают об инсталляции туристы и жители города?

Полина Панькова, корреспондент: «Это бетонная скульптура — семь сопок Владивостока. Мы видим сопку Холодильник, сопку Шошина и даже Комарова. Высота каждой конструкции пропорциональна реальной высоте сопки — 1 к 75».

Новый арт-объект уже заинтересовал жителей и гостей города. Правда, то, что это самые высокие точки Владивостока, догадываются не все и сразу. Некоторым жителям России и вовсе слово «сопка» требует расшифровки.

- Остров Русский — это сопка? Или это мыс?

- А сопка это типа горы? Да? Точно, это горы!

- Подумал, что это ваши, радиостанции показывать… точки.

- Это прекрасно! Я была очень удивлена, когда сканировала QR-код и обнаружила, что это красивые горы Владивостока! Это необычно!

Чтобы во всем разобраться, по задумке авторов, нужно внимательно читать надписи, а еще сканировать специальный QR-код на бетонной скульптуре. На экране телефона появится видеоролик об одной из семи возвышенностей города. Художники утверждают, что, если повезет, то можно услышать и звуки, записанные на каждой из сопок Владивостока.

Феликс Машков, сооснователь проекта: «Нам неинтересно делать вещи, которые считываются сразу, без каких-либо усилий. Нам интересно вовлечь человека в некий диалог. Поэтому мы запрятали различные «пасхалки», чтобы люди считывали и вникали».

Бетонные конструкции появились в этой мастерской. Несколько лет ушло на поиск надежного материала, чтобы не переделывать. Неизменным оставалась только сама концепция — семь конструкций расположены в точности так, как сопки на карте Владивостока.

Художники уверены, что инсталляция выдержит и капризы природы и нападки вандалов. Официально скульптурную композицию торжественно открыли, но рабочие все еще доделывают укладку плит, у основания композиции. Завершить процесс обещают в ближайшее время.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]