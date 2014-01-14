Хирурги Приморья проводят операции на лице без повреждения мимических мышц

Челюстно-лицевые хирурги медицинского центра ДВФУ освоили и успешно применили новую методику – нейрофизиологический интраоперационный мониторинг. Он позволяет свести к минимуму повреждение лицевого нерва при операциях.

Первую такую операцию специалисты клиники провели на днях.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, первым пациентом стал житель Владивостока. Проведенное МРТ показало у мужчины наличие новообразования до трех сантиметров в левой околоушной слюнной железе. Пациенту требовалась сложная операция. На консилиуме было принято решение оперировать по новой методике.

Уже на следующий день после операции пациент прошел тесты, которые показали, что все мимические мышцы полностью функционируют, лицевой нерв не поврежден.

Как говорят специалисты медцентра, прежние методы не исключали возможность повреждения лицевого нерва. Парез лицевого нерва встречается в 25% случаев при таких операциях. Новый метод интраоперационного контроля способствует значительному снижению послеоперационных осложнений и сокращает время манипуляций в три раза.

Эксперт подчеркивает, нейрофизиологический интраоперационный мониторинг может быть применен при различных патологических состояниях: опухолях, травме, заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава, если оперативный доступ проводят в области прохождения лицевого нерва.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]