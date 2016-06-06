Сильное загрязнение нефтепродуктами обнаружено у побережья Приморья

Мазутная пленка покрывает участки морского побережья в санаторно-курортной зоне полуострова Муравьева-Амурского на протяжении около 7 км, захватывая устье реки Богатой, впадающей в море. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональный ОНФ.

Загрязнение достаточно сильное, оно создает прямую угрозу экологии. В зону непосредственной близости от участков покрытого мазутной пленкой побережья попали места сосредоточения уникальной флоры и фауны, в частности, точки обитания утки-мандаринки, а также известное Озеро лотосов.

Общественники, выявив загрязнение, направили соответствующие материалы в контролирующие органы.

По факту обращения представителей Народного фронта территориальным управлением Росприроднадзора проведены проверки, в ходе которых факты нарушений полностью подтвердились. Так, в ходе рейдовых мероприятий представителями государственного контролирующего органа установлено, что растекание мазутной эмульсии прослеживается от устья реки Богатой протяженностью около 600 м. При обследовании акватории реки Соленая также обнаружены признаки загрязнения водного объекта нефтяной эмульсией. Кроме того, специалисты Росприроднадзора зафиксировали факт непринятия мер со стороны властей по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, загрязнение представляет собой многочисленные факты выноса морским прибрежным северным течением мазутной пленки на участки морского побережья и пляжи, в том числе на городской пляж на станции Санаторная.

«В настоящее время основная версия происшедшего – загрязнение Амурского залива судами, и последующий вынос мазутного «облака» на побережье в северной части полуострова Муравьева-Амурского. Именно здесь расположены зоны отдыха жителей и гостей города, многочисленные санатории и дома отдыха, уникальные памятники природы. Главное, что должны сделать власти – установить виновных, добиться очищения акватории и морского побережья и ликвидировать причины экологического бедствия, чтобы подобное не повторилось впредь. Пока мы не наблюдаем активных действий властей. Данная ситуация вызывает многочисленные негативные отклики жителей в социальных сетях и ресурсах сети интернет, публикации в СМИ, люди беспокоятся за экологическую обстановку в городе и сохранение природы. Общероссийский народный фронт следит за тем, чтобы власти усилили работу по ликвидации последствий этого бедствия», – сообщили в региональном отделении ОНФ.

Территориальное управление Росприроднадзора направило материалы в прокуратуру Владивостока, администрацию города, территориальные управления МЧС и УМВД для установления виновных и правовой оценки фактов непринятия мер по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов на такой обширной площади.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]