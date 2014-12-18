Во Владивостоке перед судом предстанет серийный вор-миллионер
Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого гр-на Б. Он обвиняется в совершении 18 краж с незаконным проникновением в жилище.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступления совершены в период с октября 2017 по февраль 2018 года. Фигурант, уже имея криминальный опыт, днем, когда большинство потерпевших находились на работе, проникал в квартиры и похищал имущество.
В основном внимание вора привлекали деньги, золотые украшения, планшеты, ноутбуки, сотовые телефоны. Общий ущерб от краж имущества из 18 квартир составил свыше 1 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника с поличным. При нем, помимо похищенных ювелирных изделий, находилось несколько магнитных ключей от домофонов, а также отмычки для взлома замков.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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