Выпускной вечер для студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, как и других вузов России, самое запоминающееся событие в студенческой жизни. О чем в этот день думают и говорят сами выпускники, их преподаватели, а также будущие работодатели?

Только-только завершились защиты выпускных квалификационных работ на кафедрах и в институтах ВГУЭС, а свежеиспечённые бакалавры уже готовятся к выпускному балу. Лучшие из лучших - это золотой фонд ВГУЭС.

Гаврилова Юлия, выпускница ВГУЭС: «Хочу сказать спасибо родителям, в первую очередь за то, что помогли выбрать ВГУЭС».

Сюй Чао, выпускница ВГУЭС, обладатель почётного знака «Золотой фонд выпускников ВГУЭС»: «Я хочу сказать спасибо ВГУЭС, здесь я нашла любовь, друзей и знания».

Никита Васильченко, выпускник ВГУЭС, обладатель почётного знака «Золотой фонд выпускников ВГУЭС»: «ВГУЭС есть чем гордиться – большинству выпускников университета уже во время учёбы были предложены рабочие места. Большая часть дипломных работ готовилась по конкретным заявкам предприятий и организаций».

Виталий Веркеенко, глава Владивостока: «Сегодня ВГУЭС это, наверное, самый значимый университет с таким большим количеством наиболее востребованных профессий. Сегодня Владивосток действительно нуждается в вас, молодых профессионалах, которые вступают в свою новую взрослую профессиональную жизнь».

Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС: «Уважаемые выпускники приморских вузов, я поздравляю от всей души вас с этим замечательным днём. Очень хочется, чтобы у вас вся жизнь получилась, чтобы у вас были крепкие и здоровые семьи, чтобы у вас были красивые и умные дети и вас окружали только хорошие люди, любящие вас, а ваши родители вами гордились, и мы тоже гордимся каждым из вас».

ВГУЭС не только готовит специалистов, необходимых на рынке труда, но и смотрит в будущее: в образовательный процесс вуз постоянно вводит новые направления подготовки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]