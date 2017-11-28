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Программа "Приморская сельская...": Об успешных животноводах Приморья

На скотном дворе Анатолия Тимчишина — воля вольная. Мир и лад. А ведь раскритиковали главу крестьянско-фермерского хозяйства за это. Нельзя, видишь ли, вместе держать и коров, и телят, и овец, и лошадок. Скоро у Тимчишина еще рогатых прибавится, транспортом из Сибири доставят черно-пёстрых буренок и бычков. Об успешных животноводах из Октябрьского района и Партизанского округа - авторская программа Ольги Катренко "Приморская сельская..."

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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