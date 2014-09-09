Открыт проезд по трассе в Пограничном районе Приморья
Последствия аварийной ситуации, которая произошла накануне, 9 июля, в районе села Дружба Пограничного района Приморье, ликвидированы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Проезд по трассе, где произошел взрыв боеприпасов в машине «Урал», открыт вечером 9 июля. Жители близлежащих домов вернулись в свое жилье.
Ситуация остается на контроле.
Напомним, в понедельник, 9 июля, спасатели ликвидировали пожар в районе села Дружба Пограничного района. Аварийная ситуация произошла с автомобилем «Урал» при перевозке военно-технического имущества.
По информации пресс-службы Восточного военного округа, возгорание автомобиля одной из воинских частей Приморского края произошло по дороге на полигон для проведения занятий по боевой подготовке. Для выяснения обстоятельств происшествия командование округа проводит проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.07.2018 В районе села Дружба саперы ищут боеприпасы из сгоревшего военного грузовика
-
09.07.2018 В Приморье взорвался "Урал" с боеприпасами
-
03.07.2018 В Приморье произошел пожар на судне, стоящем в плавучем доке СРЗ
-
10.08.2017 Восстановлен проезд в село Безверхово в Хасанском районе
-
07.04.2017 Командование ВВО выступило с комментарием по поводу пожара в воинской части Уссурийска(фото,видео)
-
09.09.2014 В Пограничном районе отремонтируют дорогу, соединяющую четыре села
Добавить комментарий