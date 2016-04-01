Первый современный краболов в России построят для Владивостока. Компания «ПримКраб» подписала соглашение о разработке проекта специализированной плавбазы. Проектировать судно нового поколения будут в Санкт-Петербурге.

30 лет с российских стапелей не сходили краболовы. На Дальнем Востоке шесть давно устаревших посудин добывают популярный морепродукт. Но резидент свободного порта Владивосток «ПримКраб» творит историю, принимая решение строить суда нового поколения.

Александр Кириченко, генеральный директор компании «ПримКраб»: «Все это время мы пользовались секонд-хендом. Брали подержанные рыболовные суда, переоборудовали их, кому как придет в голову».

Такие проекты не обеспечивали безопасность рыбаков, особенно в зимнее время, признают судовладельцы. Поэтому проектировщика тщательно выбирали. Тендер выиграло бюро из Санкт-Петербурга. Первый отечественный краболов будет ледового класса, с новейшим оборудованием и высокой метеозащитой.

Александр Кириченко, генеральный директор компании «ПримКраб»: «Судно будет всепогодным, с закрытой промысловой палубой, с сохранением безопасности для работающих на нем. Судно будет гибридного типа. С новейшей энергетической установкой и гибридной производственной фабрикой, с максимальной автоматизацией всех процессов».

Для экипажа — спортзал, сауна, комфортабельные каюты. Для производства — бассейн для живого краба. К строительству судна планируют приступить через 9 месяцев после завершения проектных работ.

Валентин Дубинин, вице-губернатор Приморского края: «В строительстве этого судна должны принимать участие наши судостроители Приморского края. Или судостроители Дальнего Востока…»

Затевать подобный проект «ПримКраб» не стал бы ради одного краболова. За несколько лет резидент Свободного порта Владивостока намерен построить 10 новых специальных судов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]