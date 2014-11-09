В Приморье задержан мужчина при попытке передать запрещенные предметы в ЛИУ

Сотрудники ЛИУ-47 ГУФСИН России по Приморскому краю задержали мужчину при попытке переброса запрещенных предметов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю, нарушитель был задержан на прилегающей к учреждению режимной территории при попытке переброса двух пластиковых бутылок с алкоголем и полиэтиленового свертка с тремя мобильными телефонами. На место были вызваны сотрудники полиции.

В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении.

Данный вид административного правонарушения, согласно ст.19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000,00 до 5000,00 рублей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]