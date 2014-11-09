В Приморье задержан мужчина при попытке передать запрещенные предметы в ЛИУ
Сотрудники ЛИУ-47 ГУФСИН России по Приморскому краю задержали мужчину при попытке переброса запрещенных предметов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю, нарушитель был задержан на прилегающей к учреждению режимной территории при попытке переброса двух пластиковых бутылок с алкоголем и полиэтиленового свертка с тремя мобильными телефонами. На место были вызваны сотрудники полиции.
В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении.
Данный вид административного правонарушения, согласно ст.19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000,00 до 5000,00 рублей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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