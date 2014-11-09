Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:36
  0

В Приморье задержан мужчина при попытке передать запрещенные предметы в ЛИУ

В Приморье задержан мужчина при попытке передать запрещенные предметы в ЛИУ

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Сотрудники ЛИУ-47 ГУФСИН России по Приморскому краю задержали мужчину при попытке переброса запрещенных предметов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю, нарушитель был задержан на прилегающей к учреждению режимной территории при попытке переброса двух пластиковых бутылок с алкоголем и полиэтиленового свертка с тремя мобильными телефонами. На место были вызваны сотрудники полиции.

В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении.

Данный вид административного правонарушения, согласно ст.19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000,00  до 5000,00 рублей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря